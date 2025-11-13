Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября, принимая с докладом председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника, сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат. Подробности передает БелТА.
Глава НАН во время доклада главе государства затронул вопрос, касающийся повышения статуса ученого в Беларуси. Президент заметил, что знает, что такое труд ученого человека и подчеркнул:
— Готов содействовать тому, чтобы платили по максимуму, но нужен результат. Вот просто статус поднять, в два раза увеличив заработную плату, — вряд ли мы что-то получим.
По словам Александра Лукашенко, в данный вопрос необходимо глубоко вникнуть, чтобы ученый действительно был ученым, и чтобы реально поднять статус.
— А не так, как обычно это у нас бывало, — отметил глава государства.
