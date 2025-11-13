Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат

Лукашенко назвал сферу, в которой готов содействовать росту зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября, принимая с докладом председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника, сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат. Подробности передает БелТА.

Глава НАН во время доклада главе государства затронул вопрос, касающийся повышения статуса ученого в Беларуси. Президент заметил, что знает, что такое труд ученого человека и подчеркнул:

— Готов содействовать тому, чтобы платили по максимуму, но нужен результат. Вот просто статус поднять, в два раза увеличив заработную плату, — вряд ли мы что-то получим.

По словам Александра Лукашенко, в данный вопрос необходимо глубоко вникнуть, чтобы ученый действительно был ученым, и чтобы реально поднять статус.

— А не так, как обычно это у нас бывало, — отметил глава государства.

Ранее глава НАН Владимир Караник раскрыл детали подготовки большого совещания Александра Лукашенко с учеными, которое состоится до конца 2025.

Тем временем Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.

Вместе с тем пресс-служба показала, какие конфеты есть в приемной Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше