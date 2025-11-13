Донские аграрии смогут продлить льготные кредиты

По данным властей, от аномальных заморозков и засухи пострадали около 1 млн га посевов. Сумму убытков агропромышленному комплексу оценили в 4 млрд руб.
«Теперь у сельхозпредприятий, оказавшихся в сложнейшей ситуации, появилась возможность использовать эту “паузу” и перегруппироваться перед новым сезоном», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
