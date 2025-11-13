Ричмонд
Донские аграрии смогут продлить льготные кредиты

Пострадавшие от погодных условий сельхозпроизводители Ростовской области на один год смогут пролонгировать льготные краткосрочные кредиты. Соответствующее решение принял Минсельхоз России, сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

По данным властей, от аномальных заморозков и засухи пострадали около 1 млн га посевов. Сумму убытков агропромышленному комплексу оценили в 4 млрд руб.

«Теперь у сельхозпредприятий, оказавшихся в сложнейшей ситуации, появилась возможность использовать эту “паузу” и перегруппироваться перед новым сезоном», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

