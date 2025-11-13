Многоквартирный дом на улице Норвежской изымают у владельцев

Многоквартирный дом на улице Норвежской в Нижнем Новгороде изымают у владельцев для сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Речь идет о доме № 31. Двухэтажное здание признано аварийным и подлежит сносу. Городская администрация изымает многоквартирный дом и участок под ним. Департамент строительства рассчитает рыночную стоимость недвижимости и передаст отчеты в районную администрацию. Там подготовят для каждого владельца соглашения об изъятии недвижимости.
Напомним, ранее стало известно, что частный дом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода изымают из-за проекта КРТ. Инвестор должен рассчитать и выплатить собственнику компенсацию.