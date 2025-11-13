Многоквартирный дом на улице Норвежской изымают у владельцев

Речь идет о доме № 31. Двухэтажное здание признано аварийным и подлежит сносу. Городская администрация изымает многоквартирный дом и участок под ним. Департамент строительства рассчитает рыночную стоимость недвижимости и передаст отчеты в районную администрацию. Там подготовят для каждого владельца соглашения об изъятии недвижимости.