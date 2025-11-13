Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многоквартирный дом на улице Норвежской изымают у владельцев

Дом признан аварийным и подлежит сносу.

Многоквартирный дом на улице Норвежской в Нижнем Новгороде изымают у владельцев для сноса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о доме № 31. Двухэтажное здание признано аварийным и подлежит сносу. Городская администрация изымает многоквартирный дом и участок под ним. Департамент строительства рассчитает рыночную стоимость недвижимости и передаст отчеты в районную администрацию. Там подготовят для каждого владельца соглашения об изъятии недвижимости.

Напомним, ранее стало известно, что частный дом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода изымают из-за проекта КРТ. Инвестор должен рассчитать и выплатить собственнику компенсацию.