Башкирия получит федеральную субсидию в размере 163 млн рублей

Решение принято и подтверждено соответствующим распоряжением правительства.

Источник: Башинформ

Согласно документу, средства будут направлены на дополнительное профобразование работников ОПК. Всего между регионами будет распределено порядка 680 млн рублей.

Как ранее сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, в регионе заключено 2944 договора с 13 предприятиями оборонно-промышленного комплекса, обучаются 841 человек.

Финансируется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК.

Самые популярные программы обучения — это «Организация деятельности в условиях гособоронзаказа» и «Основы менеджмента».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в этом году более 500 жителей Башкирии бесплатно обучатся новым профессиям.