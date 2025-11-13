Башкирия получит федеральную субсидию в размере 163 млн рублей

Согласно документу, средства будут направлены на дополнительное профобразование работников ОПК. Всего между регионами будет распределено порядка 680 млн рублей.
Как ранее сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, в регионе заключено 2944 договора с 13 предприятиями оборонно-промышленного комплекса, обучаются 841 человек.
Финансируется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК.
Самые популярные программы обучения — это «Организация деятельности в условиях гособоронзаказа» и «Основы менеджмента».
