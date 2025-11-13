В Казани установлен новый норматив стоимости жилья для молодых семей

Исполком Казани утвердил норматив стоимости одного квадратного метра жилья для расчета платежеспособности молодых семей на четвертый квартал 2025 года. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Рустам Гафаров.
Согласно документу, нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья в Казани установлена в размере 151 225 рублей. Этот показатель будет использоваться для расчета платежеспособности молодых семей при участии в государственных программах по улучшению жилищных условий.
Установление норматива осуществляется в рамках реализации федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и соответствующей республиканской программы Татарстана. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Искандера Гиниятуллина.