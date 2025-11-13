SBS Consulting: выпуск локализованных в России автомобилей невозможен

Через 10 лет на российском рынке должно остаться не более 20% новых импортных автомобилей, ожидает Минпромторг. Такие же цели ставились в концепции развития российского автопрома до 2020 года, по которой иностранные концерны вели промышленную сборку автомобилей в России, получая преференции от государства, но в 2022 году в одночасье свернули свою деятельность. Такого показателя можно добиться в том числе заградительными мерами, но к углублению индустриализации в автопроме это не приведет, считают эксперты.