МВД России: Екатерину Бивол проверят из-за высказывания про киргизов и казахов

«Да, я вас оскорбила, я сказала, что мне жаль, что я задела всех, я имела в виду не всех, но это не межнациональная рознь, потому что я не призывала к никаким действиям В принципе, и так вы уже наговорили на реальную травлю коллективную — это может дойти до того, что здесь в России у киргизов будут проблемы», — утверждала Бивол.