В Гуанчжоу обсудили перспективы связей белорусского легпрома с китайским текстильным кластером

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в китайском Гуанчжоу Константин Головко провел встречу с руководством крупнейшего текстильного кластера Guangda Business and Trade City. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Гуанчжоу.
На переговорах были обсуждены перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также возможности кооперации с крупными белорусскими предприятиями легкой промышленности. По результатам встречи руководство кластера выразило готовность принять делегацию белорусских предприятий для предметного изучения возможностей экономического сотрудничества.
Общая площадь кластера составляет 500 тыс. кв.м. Основные направления деятельности — одежда, изделия из кожи, сумки, обувь и товары бытовой химии.
Консульский округ Генерального консульства включает в себя четыре провинции КНР (Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань) и Гуанси-Чжуанский автономный район. Площадь консульского округа составляет 1,23 млн кв.км, население — около 332 млн человек (примерно 23% населения всего Китая). В центральном городе округа — Гуанчжоу — проживает около 14 млн чел. Основные задачи Генерального консульства Республики Беларусь в Гуанчжоу — развитие торгово-экономических и инвестиционных связей с регионами ответственности, защита законных прав и интересов белорусских граждан, оказание консульских услуг гражданам КНР. -0-
Фото Генерального консульства Республики Беларусь в китайском городе Гуанчжоу.