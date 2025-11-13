В Гуанчжоу обсудили перспективы связей белорусского легпрома с китайским текстильным кластером

Консульский округ Генерального консульства включает в себя четыре провинции КНР (Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань) и Гуанси-Чжуанский автономный район. Площадь консульского округа составляет 1,23 млн кв.км, население — около 332 млн человек (примерно 23% населения всего Китая). В центральном городе округа — Гуанчжоу — проживает около 14 млн чел. Основные задачи Генерального консульства Республики Беларусь в Гуанчжоу — развитие торгово-экономических и инвестиционных связей с регионами ответственности, защита законных прав и интересов белорусских граждан, оказание консульских услуг гражданам КНР. -0-