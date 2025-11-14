Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва «простит» Калининградской области более 3 млрд рублей

Регион получил деньги в качестве бюджетных кредитов.

Источник: Клопс.ru

До конца 2025 года с Калининградской области спишут задолженность по бюджетным кредитам на 3,16 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что регион выделял финансы на поддержку участников специальной военной операции. Деньги направлялись на единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях.

В октябре 2025 года в Калининградской области ввели дополнительную разовую выплату детям погибших участников СВО.