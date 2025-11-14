Москва «простит» Калининградской области более 3 млрд рублей

До конца 2025 года с Калининградской области спишут задолженность по бюджетным кредитам на 3,16 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что регион выделял финансы на поддержку участников специальной военной операции. Деньги направлялись на единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях.
В октябре 2025 года в Калининградской области ввели дополнительную разовую выплату детям погибших участников СВО.