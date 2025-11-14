Москва «простит» Калининградской области более 3 млрд рублей

Глава кабмина отметил, что регион выделял финансы на поддержку участников специальной военной операции. Деньги направлялись на единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях.