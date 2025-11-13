Промкооперация, поставки техники. Беларусь и Мали договорились о торгово-экономическом взаимодействии

Как отметили в пресс-службе, в последние годы страны Сахельского региона — Мали, Буркина-Фасо и Нигер — демонстрируют устойчивый рост экономики и повышенный интерес к промышленному и технологическому сотрудничеству. Беларусь предлагает комплексные решения, включающие поставки техники, создание сборочных производств, сервисных центров и программ подготовки кадров. И визит направлен на укрепление экономических связей и диверсификацию экспортных рынков. Республика Мали рассматривается как перспективный партнер Беларуси в регионе Западной Африки.