Промкооперация, поставки техники. Беларусь и Мали договорились о торгово-экономическом взаимодействии

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация белорусских предприятий посетила Республику Мали для развития торгово-экономического взаимодействия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства промышленности Беларуси.
В состав делегации вошли представители МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ и МЭТЗ имени В. И. Козлова. Все эти предприятия представляют ключевые направления белорусского машиностроения — сельскохозяйственную, автомобильную, карьерную и электротехническую отрасли.
Во время пребывания в Мали белорусская делегация провела ряд встреч с представителями государственных структур и деловых кругов страны. В Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества состоялась встреча с министром Абдулаем Диопом. Обсуждались вопросы укрепления экономических связей, а также расширения партнерства в промышленной сфере.
В Министерстве промышленности и торговли делегацию принял министр Муса Алассан Диалло. Переговоры касались перспектив промышленной кооперации, поставок строительной и дорожной техники, а также реализации инфраструктурных проектов.
Во время общения с министром сельского хозяйства Даниэлем Симеоном Келема рассматривались вопросы механизации аграрного сектора, поставок техники МТЗ, создания сервисных центров и обучения специалистов.
Кроме того, белорусские представители встретились с руководством государственной компании SOREM, занимающейся разработкой минеральных ресурсов. Они обсудили перспективы поставок карьерной техники БЕЛАЗ для горнодобывающей отрасли.
Как отметили в пресс-службе, в последние годы страны Сахельского региона — Мали, Буркина-Фасо и Нигер — демонстрируют устойчивый рост экономики и повышенный интерес к промышленному и технологическому сотрудничеству. Беларусь предлагает комплексные решения, включающие поставки техники, создание сборочных производств, сервисных центров и программ подготовки кадров. И визит направлен на укрепление экономических связей и диверсификацию экспортных рынков. Республика Мали рассматривается как перспективный партнер Беларуси в регионе Западной Африки.
Белорусская делегация продолжит свою работу в Буркина-Фасо, а позже — в Нигере, где проведут аналогичные переговоры с представителями правительств и деловых кругов этих стран. -0-