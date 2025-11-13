ЦБ распространил действие признаков мошенничества на цифровой рубль

Центробанк распространил на операции с цифровым рублем действие признаков мошеннических переводов.
«Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента Признаки, выявляемые в отношении переводов денежных средств, в том числе при осуществлении приема к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля», — говорится в приложении к приказу, опубликованном на сайте регулятора.
Ранее сообщалось, что ЦБ ввел дополнительные признаки, которые указывают на возможное мошенничество и на которые должны обращать внимание банки при работе с клиентами. Среди них — смена номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком сведений от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, совершение переводов от 200 тысяч рублей по СБП, которые клиент передает условно «незнакомому» человеку.
Напомним, ранее в ЦБ сообщили, что россияне, которых фактических отключают от банковского обслуживания из-за попадания в базу регулятора по подозрительным счетам и операциям, стали чаще жаловаться в Банк РФ по этому вопросу.