Авто Mail: каждый четвертый россиянин никогда не пересядет на отечественное авто

Каждый четвертый житель России не готов пересаживаться на автомобили отечественного производства из-за недоверия к их качеству. Об этом свидетельствует из опроса, проведенного Авто Mail.

Из общего числа опрошенных людей, лишь 7% поддерживает и ездит на отечественных авто.

«Оказалось, что почти 26% респондентов или примерно каждый четвертый никогда не пересядет на отечественный автомобиль. Главная причина такой жесткой позиции — недоверие к качеству выпускаемых у нас машин», — сказано в публикации Авто Mail.

В ходе опроса, в котором приняли участие 6000 человек, выяснилось, что почти половина респондентов (43,5%) готовы перейти на отечественные автомобили, если качество российской автопродукции сравняется с импортными аналогами. При этом около 11% опрошенных рассматривают покупку автомобиля российского производства только в случае отсутствия финансовой возможности приобрести иномарку.

Еще 7% респондентов выразили готовность пересесть на отечественные авто после появления на рынке новых современных моделей. Почти 6% участников опроса отметили, что перейдут на российские машины, если их содержание и обслуживание будут экономически выгодными. По данным опроса, около 7% опрошенных поддерживают отечественный автопром и пользуются российскими автомобилями.