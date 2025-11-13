«Придут с вопросом, уйдут с решением». Как будет строиться взаимодействие экономики и науки

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как будет строиться взаимодействие экономики и науки, в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник, передает БЕЛТА.
В цепочке от идеи до готового продукта немало звеньев. И важно проходить все этапы так, чтобы идея к моменту ее реализации не потеряла своей актуальности. И задача Президента, отмечает Владимир Караник, — минимум бюрократии.
Что не купишь за деньги и как отрабатывать рискованные научные идеи, рассказали в НАН Беларуси Биотехнологии, робототехника и ставка на импортозамещение: какие направления для развития видят в НАН.
«Без экспертизы одобрять научный проект неправильно. Потому что это может легко превратиться в проедание денег. Но сделать так, чтобы экспертиза была менее забюрократизирована, проводилась более оперативно и результаты ее появлялись как можно быстрее, — это в наших силах».
Совместно с заинтересованными структурами выработают механизм, который позволит без потери качества сделать эту работу гораздо оперативнее. «Сейчас время быстрых решений, но быстрых — не значит непродуманных», — подчеркнул он.
О связи науки и производства Владимир Караник рассказал на примере взаимодействия с Министерством промышленности — это серьезное сотрудничество, которое длится уже не первый год. В последнее время отмечается существенное повышение уровня взаимодействия с предприятиями АПК, с переработкой.
«Отрадно то, что пришли директора предприятий реального сектора экономики. Они верят, что участие науки позволит решить какие-то имеющиеся технологические проблемы, повысить эффективность их производства, конечный экономический результат. И сейчас наша задача — ни в коем случае не обмануть эти ожидания. Если мы продемонстрируем, что мы можем оперативно, эффективно решать задачи, которые стоят перед реальным сектором экономики, что в академию наук можно прийти с вопросом, а уйти с ответом, я уверен, что с каждым годом вот этот уровень взаимодействия будет укрепляться и те отчисления, которые реальный сектор экономики направляет на научные исследования и разработки, будет возрастать».
Владимир Караник также отметил, что сейчас в вопросах инвестиций в науку есть перекос в сторону государственных инвестиций. «Когда мы докажем, что способны оперативно решать вопросы, которые волнуют наших промышленников, работников АПК и работников сферу услуг, тогда, я думаю, в исследования и разработки начнет более активно вкладывать в том числе и частный сектор, понимая, что это повышает их конкурентоспособность и что это позволит им увеличить экономическую эффективность своей работы», — сказал Владимир Караник. -0-