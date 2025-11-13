«Придут с вопросом, уйдут с решением». Как будет строиться взаимодействие экономики и науки

«Отрадно то, что пришли директора предприятий реального сектора экономики. Они верят, что участие науки позволит решить какие-то имеющиеся технологические проблемы, повысить эффективность их производства, конечный экономический результат. И сейчас наша задача — ни в коем случае не обмануть эти ожидания. Если мы продемонстрируем, что мы можем оперативно, эффективно решать задачи, которые стоят перед реальным сектором экономики, что в академию наук можно прийти с вопросом, а уйти с ответом, я уверен, что с каждым годом вот этот уровень взаимодействия будет укрепляться и те отчисления, которые реальный сектор экономики направляет на научные исследования и разработки, будет возрастать».