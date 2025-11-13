Биотехнологии, робототехника и ставка на импортозамещение: какие направления для развития видят в НАН

И тут одна из задач — работа с технологическим транспортом на закрытых территориях. Например, в транспортно-логистических центрах. «Почему бы не попытаться в рамках импортозамещения предложить свою линейку оборудования, предложить свои технологии, в замкнутых пространствах, по заранее определенным маршрутам, которые будут выполнять рутинную работу, для которой сейчас требуется оператор? — предложил председатель Президиума Национальной академии наук. — Ну и конечно, робототехника. Поскольку проект программы социально-экономического развития подразумевает существенное увеличение количества роботизированных платформ, которые должны использоваться в промышленности, к концу следующей пятилетки, то наша задача — обеспечить научно-техническое сопровождение этого процесса и в идеале предложить свою отечественную роботизированную платформу, которая по ряду направлений заменит импортные решения».