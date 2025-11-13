Биотехнологии, робототехника и ставка на импортозамещение: какие направления для развития видят в НАН

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О приоритетных направлениях научной деятельности в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник, передает БЕЛТА.
«У нас определены приоритетные направления научной деятельности. И в рамках этих направлений мы сейчас активно работаем, чтобы определить так называемые якорные проекты, которые наиболее перспективные, которые, с нашей точки зрения, должны получить дополнительный стимул для развития», — сказал он.
Среди них — биотехнологии, в том числе для сельского хозяйства. В этом направлении активно ведется работа с БНБК и с другими участниками данного сектора экономики. «Это биофармацевтика, это медицина, онкологическое направление, и разработка новых противоопухолевых агентов. Это генетика. Эти наработки облегчат работу и наших селекционеров, и фактических биологов, — отметил Владимир Караник. — Машиностроение — это разработка роботизированных платформ. Это один из приоритетов и, опять же, беспилотный транспорт».
И тут одна из задач — работа с технологическим транспортом на закрытых территориях. Например, в транспортно-логистических центрах. «Почему бы не попытаться в рамках импортозамещения предложить свою линейку оборудования, предложить свои технологии, в замкнутых пространствах, по заранее определенным маршрутам, которые будут выполнять рутинную работу, для которой сейчас требуется оператор? — предложил председатель Президиума Национальной академии наук. — Ну и конечно, робототехника. Поскольку проект программы социально-экономического развития подразумевает существенное увеличение количества роботизированных платформ, которые должны использоваться в промышленности, к концу следующей пятилетки, то наша задача — обеспечить научно-техническое сопровождение этого процесса и в идеале предложить свою отечественную роботизированную платформу, которая по ряду направлений заменит импортные решения».
Научная кооперация в рамках Союзного государства — еще один важный аспект развития отечественной науки. «Мы проводим переговоры и с “Росатомом”, и с “Роскосмосом”. Очень хорошее отношение сложились с Курчатовским институтом. И здесь направлений, на самом деле, очень много: это и создание совместных российско-белорусских аппаратов для дистанционного зондирования Земли. Этот процесс идет достаточно активно», — рассказал он.
Еще один совместный проект, отметил Владимир Караник, это запуск в декабре двух наноспутников для анализа ионосферы — это будет совместный запуск российских спутников дистанционного зондирования Земли и наших спутников для изучения ионосферы. Также проводится совместная работа по исследованию полярных районов Земли. На уровне Курчатовского института — совместные проекты по тематике ядерной физики. «Наработок много и вот это сотрудничество, с моей точки зрения, выходит на качественно новый уровень», — подчеркнул он. -0-