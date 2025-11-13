Инвесторы из США интересуются покупкой зарубежных активов «Лукойла»

Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла».
Американский инвестиционный гигант Carlyle проявляет интерес к покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Американская транснациональная компания Carlyle Group изучает варианты покупки российских активов “Лукойла” за рубежом. Carlyle уже уведомила российскую нефтяную компанию о своих намерениях», — пишет Reuters, ссылаясь на три информированных источника.
Инвестиционный фонд Carlyle Group, основанный в 1987 году, входит в число крупнейших игроков на рынке США. Под его управлением находятся активы общей стоимостью свыше 147 миллиардов долларов. Среди направлений деятельности — венчурные инвестиции и финансирование сделок по выкупу компаний.
22 октября Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании «Лукойл» и ее дочерних предприятий, в капитале которых доля компании превышает 50%. Все сделки с этими компаниями необходимо завершить до 21 ноября, отведя месяц на сворачивание операций. После санкций «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы, но сделка с трейдером Gunvor сорвалась из-за противодействия американского Минфина, который указал на связи Gunvor с Россией.