Инвесторы из США интересуются покупкой зарубежных активов «Лукойла»

22 октября Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании «Лукойл» и ее дочерних предприятий, в капитале которых доля компании превышает 50%. Все сделки с этими компаниями необходимо завершить до 21 ноября, отведя месяц на сворачивание операций. После санкций «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы, но сделка с трейдером Gunvor сорвалась из-за противодействия американского Минфина, который указал на связи Gunvor с Россией.