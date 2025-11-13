«НОВАТЭК» заявил, что «Ямал СПГ» легко найдет новых покупателей вместо Европы

Себестоимость добычи газа у российского производителя — $0,07 за Mbtu.
Продукция «Ямал СПГ» остается одной из самых конкурентоспособных на мировом рынке, несмотря на планы ЕС полностью отказаться от российского сжиженного газа к 2027 году. Новые потребители легко найдутся благодаря низкой себестоимости производства, заявил начальник управления по связям с инвесторами «НОВАТЭКа» Александр Назаров на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет».
«Газ “Ямал СПГ” является одним из самых конкурентоспособных в мире, поэтому если Европа откажется от его покупки, то этот газ легко найдет другие рынки сбыта… Сначала нынешние покупатели должны определиться, чем они смогут заместить сжиженный газ “Ямал СПГ”», — указано на сайте «INTERFAX».
Европе будет крайне сложно заместить 17−18% поставок СПГ, которые обеспечивал «Ямал СПГ», отметил представитель компании. При этом себестоимость добычи газа у российского производителя составляет $0,07 за Mbtu против $4 у американских конкурентов.
Ранее URA.RU сообщало, что Ямал — опорный регион топливно-энергетического комплекса России: здесь добывается более 80% всего природного газа страны, открыто свыше 240 месторождений углеводородов. Регион вновь занял первую строчку в «Полярном индексе» — рейтинге, который оценивает устойчивое развитие регионов Арктической зоны России.