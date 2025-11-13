«НОВАТЭК» заявил, что «Ямал СПГ» легко найдет новых покупателей вместо Европы

«Газ “Ямал СПГ” является одним из самых конкурентоспособных в мире, поэтому если Европа откажется от его покупки, то этот газ легко найдет другие рынки сбыта… Сначала нынешние покупатели должны определиться, чем они смогут заместить сжиженный газ “Ямал СПГ”», — указано на сайте «INTERFAX».