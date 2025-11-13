Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«НОВАТЭК» заявил, что «Ямал СПГ» легко найдет новых покупателей вместо Европы

Продукция «Ямал СПГ» остается одной из самых конкурентоспособных на мировом рынке, несмотря на планы ЕС полностью отказаться от российского сжиженного газа к 2027 году. Новые потребители легко найдутся благодаря низкой себестоимости производства, заявил начальник управления по связям с инвесторами «НОВАТЭКа» Александр Назаров на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет».

Себестоимость добычи газа у российского производителя — $0,07 за Mbtu.

Продукция «Ямал СПГ» остается одной из самых конкурентоспособных на мировом рынке, несмотря на планы ЕС полностью отказаться от российского сжиженного газа к 2027 году. Новые потребители легко найдутся благодаря низкой себестоимости производства, заявил начальник управления по связям с инвесторами «НОВАТЭКа» Александр Назаров на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет».

«Газ “Ямал СПГ” является одним из самых конкурентоспособных в мире, поэтому если Европа откажется от его покупки, то этот газ легко найдет другие рынки сбыта… Сначала нынешние покупатели должны определиться, чем они смогут заместить сжиженный газ “Ямал СПГ”», — указано на сайте «INTERFAX».

Европе будет крайне сложно заместить 17−18% поставок СПГ, которые обеспечивал «Ямал СПГ», отметил представитель компании. При этом себестоимость добычи газа у российского производителя составляет $0,07 за Mbtu против $4 у американских конкурентов.

Ранее URA.RU сообщало, что Ямал — опорный регион топливно-энергетического комплекса России: здесь добывается более 80% всего природного газа страны, открыто свыше 240 месторождений углеводородов. Регион вновь занял первую строчку в «Полярном индексе» — рейтинге, который оценивает устойчивое развитие регионов Арктической зоны России.