Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 14 ноября перед выходными

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил российского рубля на 14 ноября, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 14 ноября, пятницу. В частности, уменьшились перед выходными курс евро и курс доллара, а курс российского рубля стал выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на пятницу, 14 ноября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9674 белорусского рубля, 1 евро — 3,4473 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6766 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, которые действовали в четверг, 13 ноября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал несколько тяжелее в валютной корзине в пятницу, 14 ноября. Ощутимее при этом в сторону уменьшения был скорректирован курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0129 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0005 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0095 белрубля.

Тем временем 2700 рабочих мест появится в Беларуси в 2026 году — вот откуда.