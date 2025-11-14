Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 14 ноября перед выходными

Относительно курсов валют, которые действовали в четверг, 13 ноября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал несколько тяжелее в валютной корзине в пятницу, 14 ноября. Ощутимее при этом в сторону уменьшения был скорректирован курс американской валюты.