В Новосибирске обманутые покупатели коттеджей выйдут на массовый митинг

24 ноября, в 13:00 в сквере «Лучистый» в Новосибирске пройдет митинг людей, которые считают себя пострадавшими от мошенничества на рынке индивидуального строительства. Акцию согласовала мэрия Новосибирска, сообщил Сиб.фм один из ее участников Максим Пальчиков.
По его словам, на митинг придут пострадавшие от строительных фирм семьи. Люди или полностью оплатили строительство загородных домов, или перечислили большую часть средств в рамках траншей по договорам. Многие из них платят ипотеку, но живут в съемных квартирах: строительство зависло и подвижек впереди не видно.
«Митинг заявлен на 50 человек, на него придут клиенты “Мегадома”, “Малоэтажной Сибири”, “Биш Хауса”, “Рус Гиса”, “Нового Мир”, “Яло”, “РСУ”,» — говорит Пальчиков.
Кто-то из сибиряков уже признан пострадавшими по уголовному делу, например клиенты ООО «Мегадом». Директор компании Виктор Рачков находится под арестом по обвинению в мошенничестве. Его предшественник на посту директора компании Евгений Мельников скоропостижно умер в СИЗО осенью 2024 года. Ущерб по уголовному делу «Мегадома» оценивается в 150 миллионов рублей. Ущерб по уголовному делу компании «Малоэтажная Сибирь» зашкалил за двести миллионов рублей.
Большинство участников митинга заключали договоры с аккредитованными у банков застройщиками в сфере ИЖС через льготные ипотеки. Максим Пальчиков заключал такой на строительство дома с ООО «Биш Хаус». Говорит, перевел почти пять миллионов рублей, но работы встали на этапе забитых свай.
В разговоре с Сиб.фм директор «Биш Хаус» Евгений Бояркин отметил, что компания прилагает все усилия к достройке объектов, а сам рынок ИЖС перешивает как никогда упадочные времена.
«Ситуация тяжелая. Из-за отмены льготной ипотеки мы не заключили ни одного договора на строительство в 2025 году, хотя ранее годами строили по 20−30 объектов одновременно. А введение эксроу счетов и траншевой системы оплаты ситуацию усугубило. Деньги как бы есть, но дотянуться мы не можем. Тем не менее, по трети проблемным объектам мы вопрос смогли закрыть в этом году. Мы от своих обязательств не отказываемся. А по заключенному допдговору с Пальчиковым у нас еще есть время достроить,» — говорит Бояркин.
Аналогичные аргументы в разговоре с Сиб.фм ранее приводил коллега Бояркина «Дримхаус констракшн», объяснявшего простой на своих стройщплощадках.
У планирующих выйти в пикет людей разные истории, но есть общее: все они не имеют статуса обманутых дольщиков, а значит они не вправе рассчитывать на причитающуюся таким категориям помощь из федерального бюджета.
Одному из участников предстоящего митинга в ППК «Фонд развития территорий» примерно так и ответили: если не заключал ДДУ, то и оснований для помощи Фондом такой категории граждан на данный момент не усматривается.
«Отсутствие федеральных механизмов по восстановлению прав указанной категории граждан не исключает возможность применения региональных механизмов восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации», — отметили в Фонде.
Из ответа Минстроя НСО одному из пострадавших следует, что 25 октября 2025 года губернатор дал ряд поручений, среди которых включение в некий реестр пострадавших от компаний в сфере ИЖС, которых признают банкротами.
«В настоящее время министерством ведется работа по формированию реестра граждан, заключивших договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на территории Новосибирской области с использованием средств ипотечного кредитования, и перед которыми обязательства по строительству и передаче индивидуального жилого дома не исполнены», — следует из ответа Минстроя.
Сиб.фм направил запрос в правительство Новосибирской области, чтобы узнать, на какие меры поддержки смогут рассчитывать семьи, которые включат в этот перечень. При получении ответа к теме вернемся.
В январе клиенты «Мегадом» и «Малоэтажной Сибири» провели пикет, привлекая внимание к своей беде.