В Новосибирске обманутые покупатели коттеджей выйдут на массовый митинг

«Ситуация тяжелая. Из-за отмены льготной ипотеки мы не заключили ни одного договора на строительство в 2025 году, хотя ранее годами строили по 20−30 объектов одновременно. А введение эксроу счетов и траншевой системы оплаты ситуацию усугубило. Деньги как бы есть, но дотянуться мы не можем. Тем не менее, по трети проблемным объектам мы вопрос смогли закрыть в этом году. Мы от своих обязательств не отказываемся. А по заключенному допдговору с Пальчиковым у нас еще есть время достроить,» — говорит Бояркин.