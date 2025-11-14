Ричмонд
Россиянам напомнили о штрафе за содержание некоторых животных дома: каких питомцев лучше не заводить

Юрист Черкасов: за содержание дома змей или крокодилов предусмотрен штраф.

Источник: Комсомольская правда

За содержание некоторых питомцев в квартирах или домах установлен существенный штраф. Подобное запрещено законом, напомнил юрист Олег Черкасов в разговоре с агентством «Прайм».

Запрет распространяется на содержание опасных животных — змей, тигров, крокодилов — в жилых помещениях. Нарушителям грозит штраф: до 30 тысяч рублей за сам факт нарушения и до 200 тысяч рублей, если животное причинило вред человеку или повредило чужое имущество.

Как пояснил Черкасов, утвержденный правительством в мае список из 121 опасного вида животных запрещает их содержание вне зоопарков и дельфинариев. Норма вступила в силу в сентябре.

«Животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы», — сказал Черкасов.

Ранее депутат Сергей Колунов рассказал, что за оставленную в подъезде обувь россияне могут получить штраф.