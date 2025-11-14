Россиянам напомнили о штрафе за содержание некоторых животных дома: каких питомцев лучше не заводить

Запрет распространяется на содержание опасных животных — змей, тигров, крокодилов — в жилых помещениях. Нарушителям грозит штраф: до 30 тысяч рублей за сам факт нарушения и до 200 тысяч рублей, если животное причинило вред человеку или повредило чужое имущество.