Инвестгигант Carlyle нацелился на зарубежные активы «Лукойла»: начат процесс получения разрешения в США

Напомним, 27 октября «Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Через трое суток появилась информация, что Gunvor Group Ltd. направила предложение о выкупе международных дочерних структур «Лукойла». Однако Минфин США предупредил, что Gunvor не получит необходимую лицензию и не сможет извлекать прибыль от приобретенных активов до завершения конфликта на Украине.