Инвестгигант Carlyle нацелился на зарубежные активы «Лукойла»: начат процесс получения разрешения в США

Американский инвестиционный фонд Carlyle, управляющий активами в 474 млрд долларов, рассматривает возможность приобретения зарубежных активов нефтяной компании «Лукойл». Соответствующую информацию со ссылкой на осведомленные источники распространило агентство Reuters.
По данным одного из собеседников агентства, фонд уже официально уведомил российскую корпорацию о своих намерениях. Как подчеркнул другой источник, разговор идет лишь о самой начальной стадии изучения возможностей.
Компания Carlyle только приступила к анализу потенциальной сделки. В числе прочих шагов фонд подал заявку на получение специальной лицензии в США, которая необходима для юридического оформления покупки.
При этом собеседник Reuters добавил важную деталь: на текущем этапе фонд может в любой момент отказаться от своих планов, и переговоры как таковые еще не ведутся.
Напомним, 27 октября «Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Через трое суток появилась информация, что Gunvor Group Ltd. направила предложение о выкупе международных дочерних структур «Лукойла». Однако Минфин США предупредил, что Gunvor не получит необходимую лицензию и не сможет извлекать прибыль от приобретенных активов до завершения конфликта на Украине.