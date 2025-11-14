Кубинское ТВ обвинило власти США в финансировании манипуляций курсом песо

По данным кубинских органов безопасности, исследованные финансовые операции показывают, что администраторы ресурса получали средства из-за рубежа. Кроме того, была выявлена координация действий через коммуникационные платформы, размещённые на американских серверах. Власти Кубы связывают эту активность с попытками повлиять на экономику страны и поддержать группы, вовлеченные в подготовку подрывных проектов.