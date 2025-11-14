Кубинское ТВ обвинило власти США в финансировании манипуляций курсом песо

Государственные медиа Кубы распространили материалы, в которых утверждается, что США причастны к новой попытке дестабилизировать ситуацию в республике.
По версии журналистов, Вашингтон стоит за манипуляциями обменным курсом кубинского песо на популярном интернет-ресурсе, а также поддерживает проекты, связанные с подготовкой сторонников смены власти на острове. В телесюжете приводились данные спецслужб, указывающие на финансирование подобных операций американскими структурами.
Сообщается, что сайт, публикующий неофициальный курс национальной валюты, оказывает заметное влияние на экономические ожидания внутри страны. При этом его администраторы, как утверждают кубинские журналисты, якобы намеренно искажают данные, создавая впечатление ускоренной девальвации.
В материалах также фигурирует имя бывшего сотрудника посольства США в Гаване, который, согласно представленным записям, поддерживает связь с организаторами кампаний в соцсетях, направленных на подогрев напряженности вокруг финансовой ситуации.
По данным кубинских органов безопасности, исследованные финансовые операции показывают, что администраторы ресурса получали средства из-за рубежа. Кроме того, была выявлена координация действий через коммуникационные платформы, размещённые на американских серверах. Власти Кубы связывают эту активность с попытками повлиять на экономику страны и поддержать группы, вовлеченные в подготовку подрывных проектов.
Ранее Генассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию, призывающую США прекратить экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго в отношении Кубы.