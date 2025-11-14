Омской области «простили» еще более двух миллиардов рублей по кредитам

В минувший четверг, 13 ноября 2025 года, стало известно о решении правительства Российской Федерации «списать» часть бюджетных кредитов ряду регионов страны, включая Омскую область. В данном случае речь идет о «прощении» обязательств на сумму около 2,1 миллиарда рублей, пояснил глава региона Виталий Хоценко.
Стоит отметить, что с начала 2025 года решение о списании Омской области бюджетных кредитов принимается уже в третий раз. В общей сложности сумма сниженной финансовой нагрузки достигла 9,4 миллиарда рублей: в июле стало известно о списании порядка 4,46 миллиарда рублей, еще примерно 2,8 миллиарда рублей обязательств сняты в августе.
Судя по всему, высвобождаемые таким образом средства могут быть направлены на реализацию инициатив, важных для развития региона.