Омской области «простили» еще более двух миллиардов рублей по кредитам

Стоит отметить, что с начала 2025 года решение о списании Омской области бюджетных кредитов принимается уже в третий раз. В общей сложности сумма сниженной финансовой нагрузки достигла 9,4 миллиарда рублей: в июле стало известно о списании порядка 4,46 миллиарда рублей, еще примерно 2,8 миллиарда рублей обязательств сняты в августе.