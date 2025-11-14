Ричмонд
В России неожиданно предложили проверять наличие техосмотра по камерам

Российский союз автостраховщиков (РСА) на выездном заседании комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по транспорту предложил использовать уличные камеры для контроля техосмотра.

Об этом пишет «Коммерсантъ». В материале говорится, что камеры могут сверять распознанные номера машин с базой Единой автоматизированной системы техосмотра.

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов отметил, что техосмотр почти никто не проходит, но постоянный контроль нужен. В союзе напомнили, что система учета ТО относится к зоне ответственности МВД, как и «Паутина».

Добавим, что это нововведение может упростит передачу данных между ведомствами.

