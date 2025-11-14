В России предложили отслеживать по камерам наличие у водителей техосмотра

Ранее сообщалось о продолжении роста средневзвешенной цены новых легковых автомобилей в России, которая за январь-октябрь 2025 года достигла 3,23 миллиона рублей, а в октябре составила 3,43 миллиона рублей. При этом общий объём продаж новых автомобилей за десять месяцев текущего года снизился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,06 миллиона единиц.