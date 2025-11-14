Казахстан стал главным покупателем сгущенного молока из России

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ поделился данными по экспорту сгущенки за девять месяцев 2025 года.
Россия нарастила поставки сладкой продукции на 21% по сравнению с тем же периодом 2024-го. За рубеж отправлено около 5,8 тысяч тонн сгущенного молока на сумму около 11,8 миллионов долларов.
Лидеры среди импортеров российской сгущенки в денежном выражении стал Казахстан, республика купила сгущенки почти на 5 миллионов долларов. Следом идут:
Беларусь — более 1 миллиона долларов;
Грузия и Узбекистан — более 1 миллиона долларов;
Армения — около 800 тысяч долларов.
Наиболее успешным годом для российского экспорта сгущенного молока можно считать 2022 год. Тогда на зарубежные рынки было поставлено продукции на сумму около 24 миллионов долларов.