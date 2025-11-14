Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске идет строительство пешеходного моста через Транссибирскую магистраль

Строительство нового пешеходного моста, который соединит Дзержинский и Калининский районы в районе улицы Светлой, идёт по графику — об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

Источник: Сиб.фм

Как отметил глава города, объект возводят одновременно с двух сторон. Длина перехода составит около 123 метров, ширина — не менее трёх. На мосту установят освещение, благоустроят подходы и проложат новые пешеходные дорожки. Лестницы оснастят колясочными спусками, а для маломобильных горожан оборудуют лифты с подъёмными платформами.

Строительство проводится по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и согласовано с РЖД. Стоимость работ — 140 миллионов рублей. Открыть переход планируют в декабре.