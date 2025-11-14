В Новосибирске идет строительство пешеходного моста через Транссибирскую магистраль

Как отметил глава города, объект возводят одновременно с двух сторон. Длина перехода составит около 123 метров, ширина — не менее трёх. На мосту установят освещение, благоустроят подходы и проложат новые пешеходные дорожки. Лестницы оснастят колясочными спусками, а для маломобильных горожан оборудуют лифты с подъёмными платформами.