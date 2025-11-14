Швейцария предпочла крупы из Башкирии

Пробы круп прошли лабораторную экспертизу в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.
По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз опасных карантинных организмов не выявлено. Крупы из Башкирии отгружены в Швейцарию.
Как сообщал Башинформ, мукомольные предприятия Башкирии продали в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Туркмению и Узбекистан за 10 месяцев этого года 25,36 тысячи тонн муки. Это на 10,7 тысячи тонн больше, чем год назад.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.