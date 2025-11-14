Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария предпочла крупы из Башкирии

Башкирское предприятие экспортировало в Швейцарию 20 тонн перловой, пшенной и гречневой крупы, сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Источник: Башинформ

Пробы круп прошли лабораторную экспертизу в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.

По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз опасных карантинных организмов не выявлено. Крупы из Башкирии отгружены в Швейцарию.

Как сообщал Башинформ, мукомольные предприятия Башкирии продали в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Туркмению и Узбекистан за 10 месяцев этого года 25,36 тысячи тонн муки. Это на 10,7 тысячи тонн больше, чем год назад.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.