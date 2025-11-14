Экономист Балынин назвал самый выгодный срок для вкладов

Банковские вклады всё ещё популярны среди россиян благодаря надёжности и привлекательной доходности. За три года сумма депозитов выросла почти вдвое, достигнув отметки в 60,7 триллиона рублей, а средний размер вклада составил 651 тысячу рублей. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru, какие сейчас существуют предложения среди банковских продуктов и на что стоит обратить внимание.
Сегодня банки предлагают широкий выбор продуктов: от краткосрочных вложений под 14−16% годовых до долгосрочных вкладов с меньшей доходностью.
«Это означает, что если сейчас открыть банковский вклад под ставку 14−16%, то через 3 месяца в виде процентов можно будет получить примерно 3,5−4 тысячи рублей с каждых 100 тысяч рублей, размещённых на такой вклад, через 6 месяцев — 7−8 тысяч рублей соответственно», — отметил Балынин.
На срок 9 месяцев банки предлагают вклады по ставке 14,5%-15,5% годовых. При размещении средств на таком депозите можно заработать примерно 11 тысяч рублей с каждых 100 тысяч рублей.
Ставки по вкладам на срок в 1 год не превышают 12−14%, к середине ноября 2026 года можно будет заработать около 12−14 тысяч рублей с каждых 100 тысяч рублей.
«У учётом текущих подходов банков к формированию условий предложений по вкладам сейчас более выгодно сосредоточение средств на короткие сроки, после окончания которых стоит заключать новый договор. Понятно, что ставки будут снижаться, но это будет идти постепенно, поэтому лично мне конкретно в данный момент времени стратегия “заключил сегодня на полгода, открою через полгода новый вклад” выглядят более финансово выгодной, чем стратегия “заключу сегодня на год”», — пояснил Балынин.
Также экономист предложил рассмотреть вариант с заключением договора банковского вклада под ключевую ставку.
«Ставки по таким вкладам изменяется с учётом изменения ключевой ставки, устанавливаемой Банком России. С учётом демонстрируемой в настоящее время крайне повышенной аккуратности банков к ставкам на сроки выше полугода и одновременно понимания того, что в ближайшие полтора-два года ключевая ставка будет медленно опускаться в зону ниже 10%, мне видится вполне интересным вариант открыть сейчас на 1−1,5 года банковский вклад под ключевую ставку», — добавил собеседник aif.ru.
При этом Балынин рекомендовал часть средств хранить на накопительном счете с начислением на ежедневный остаток, чтобы была возможность пользоваться ими в случае непредвиденных ситуаций.
«Ставки по накопительным счетам очень серьёзно сейчас варьируются по банкам, основная часть идёт в интервале от 9 до 16%. Наиболее высокие предложения, как правило, на несколько месяцев для новых клиентов или при наличии дополнительно подключённых подписок или услуг. Банк также может изменить ставку по открытому накопительному счету в любой момент, с вкладами такого не произойдет», — резюмировал эксперт.
