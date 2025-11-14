Экономист Балынин назвал самый выгодный срок для вкладов

«У учётом текущих подходов банков к формированию условий предложений по вкладам сейчас более выгодно сосредоточение средств на короткие сроки, после окончания которых стоит заключать новый договор. Понятно, что ставки будут снижаться, но это будет идти постепенно, поэтому лично мне конкретно в данный момент времени стратегия “заключил сегодня на полгода, открою через полгода новый вклад” выглядят более финансово выгодной, чем стратегия “заключу сегодня на год”», — пояснил Балынин.