В Приморье остановили ввоз более тысячи зараженных цветов из Китая

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз в Приморский край партии декоративных подсолнухов из Китая. При досмотре на пункте пропуска «Пограничный» в цветах обнаружили опасного вредителя — западный цветочный трипс. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Всего проверили крупную партию из 90 тысяч цветов. Из них 1100 срезов оказались зараженными. По решению надзорного ведомства, ввоз этой части партии запрещен. Владелец цветов должен будет их уничтожить.
Это уже не первый случай, когда в китайских цветах специалисты лаборатории Россельхознадзора находят опасных вредителей. С начала 2025 года подобные нарушения выявлялись 86 раз. В результате было уничтожено более 226 тысяч зараженных цветов, чтобы предотвратить распространение вредителей на территории России.