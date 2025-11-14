В Приморье остановили ввоз более тысячи зараженных цветов из Китая

Это уже не первый случай, когда в китайских цветах специалисты лаборатории Россельхознадзора находят опасных вредителей. С начала 2025 года подобные нарушения выявлялись 86 раз. В результате было уничтожено более 226 тысяч зараженных цветов, чтобы предотвратить распространение вредителей на территории России.