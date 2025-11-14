Кто заплатит казахстанцам за ущерб в ДТП, если виновник неизвестен

При наступлении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) ущерб пострадавшей стороне обычно покрывает обязательный страховой полис виновника — ОГПО. Однако иногда виновник может скрыться, чтобы избежать последствий правонарушения, хотя за это грозит крупный штраф. В таких случаях интересы пострадавшего лица может защитить добровольное страхование КАСКО — оно возмещает ущерб даже в тех случаях, когда застрахованное лицо оказалось виновником ДТП. Но если такой страховки нет, то получить материальный ущерб имуществу будет затруднительно, так как необходимо ждать, пока найдут правонарушителя. Однако если был нанесен ущерб здоровью, то выплаты можно получить и без наличия виновника ДТП.