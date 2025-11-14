Кто заплатит казахстанцам за ущерб в ДТП, если виновник неизвестен

При наступлении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) ущерб пострадавшей стороне обычно покрывает обязательный страховой полис виновника — ОГПО. Однако иногда виновник может скрыться, чтобы избежать последствий правонарушения, хотя за это грозит крупный штраф. В таких случаях интересы пострадавшего лица может защитить добровольное страхование КАСКО — оно возмещает ущерб даже в тех случаях, когда застрахованное лицо оказалось виновником ДТП. Но если такой страховки нет, то получить материальный ущерб имуществу будет затруднительно, так как необходимо ждать, пока найдут правонарушителя. Однако если был нанесен ущерб здоровью, то выплаты можно получить и без наличия виновника ДТП.
Согласно статье 17−1 закона «О Фонде гарантирования страховых выплат», казахстанцам могут быть назначены выплаты из специального резерва фонда, если виновник ДТП скрылся. При этом, согласно сообщению Фонда гарантирования страховых выплат, назначаются следующие выплаты за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего: в случае смерти — 1 000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году и 4 325 000 тенге в 2026 году); при причинении тяжкого вреда здоровью — 500 МРП (1 966 000 тенге в 2025 году и 2 162 500 тенге в 2026 году); за расходы на погребение — в размере фактических затрат, но не превышающие 100 МРП (393 200 тенге в 2025 году и 432 500 тенге в 2026 году).
Подать заявку на получение данных выплат можно в течение 12 месяцев со дня наступления страхового случая. Пострадавшим казахстанцам, если виновник скрылся, нужно предоставить в фонд следующие документы: заявление на получение выплаты в произвольной форме; документ, подтверждающий факт ДТП, выданный органами внутренних дел; копию заключения организации здравоохранения с указанием характера травм и периода нетрудоспособности; копию заключения учреждений медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы; копию удостоверения личности заявителя; банковские реквизиты.
В случае гибели пострадавшего в ДТП лицо, подающее заявку на получение компенсационной выплаты, также должно предоставить: нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о смерти потерпевшего; документ, подтверждающий право на возмещение вреда; документы, подтверждающие фактические затраты на погребение.
Материальный ущерб в случаях, когда виновник ДТП скрылся, может покрыть только добровольное страхование КАСКО. В то же время вред жизни и здоровью компенсирует Фонд гарантирования страховых выплат в рамках установленных сумм.