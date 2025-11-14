Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов — на что ушли деньги

«Сельскохозяйственный год еще не закончился, но тем не менее, уже можно подвести итоги. В этом году мы собрали 1 млн 200 тонн зерновых… Это меньше, чем в предыдущий год», — рассказал он.
И пояснил, что такие показатели связаны с погодными условиями, сложившимися в этом году на полуострове.
«Тем не менее, наши сельхозтоваропроизводители провели огромнейшую работу, и урожай, который мы получили, покрывает все потребности республики, составляющие порядка 900 тысяч тонн», — обозначил он.
Помощь участникам СВО
По словам председателя комитета по аграрной политике, теперь стало возможным субсидирование и кредитование и для участников СВО.
«То есть человек, который решил заняться сельским хозяйством и хочет поучаствовать в создании, например, сельхозпредприятия — регистрируется, но обязательное требование, что он именно участник СВО. Для него выделяется кредитование или субсидирование, чтобы он мог начать свою деятельность в сельском хозяйстве», — пояснил он.
Виноградарство
Особое внимание уделяют в Крыму садоводству и виноградарству, подчеркнул Рогатин.
«Сегодня возникает потребность в переработке и хранения овощей и фруктов. То есть деньги выделяются на строительство холодильников и на реконструкцию перерабатывающих заводов. Проделана огромнейшая работа по модернизации старых винзаводов», — отметил он.
Агроклассы в школах
Также сейчас перед министерством стоит задача по созданию аграрных классов в школах Крыма, продолжает Рогатин.
«Министерство сельского хозяйства сейчас контролирует выход специального учебника для агроклассов. И я считаю, что должны быть дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения сельхоз направления. Чтобы привлечь ребят к сельскому хозяйству, чтобы они поступали. По сегодняшним расчетам, по региону не хватает порядка 2,5 тысяч специалистов на сельхозпредприятиях», — указал он.
Финансирование отрасли в 2026 году
Бюджет на следующий год, по словам Рогатина, для сельскохозяйственной отрасли не урезан, сохранены все социальные вопросы.
«Выделяется 2 млрд 300 млн на будущий год, на поддержку сельского хозяйства… Это очень важные цифры, в которые включены и льготное кредитование, и субсидирование, которое стимулирует сельхозтоваропроизводителей и увеличивает объемы производства. И задача, поставленная президентом Российской Федерации — к 2030 году увеличить на 25% объемы производства сельскохозяйственной продукции, это серьезная заявка для Крыма» — заключил он.