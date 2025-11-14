Стало известно о неожиданном росте «квартирного туризма» в Москве

«Квартирные туристы» — это те, кто ходит на просмотры, но не выходит на сделку. В этом году это в основном люди с крупными вкладами. Пока доходность по депозитам высока, они не спешат покупать и просто присматриваются к рынку. Риелторы говорят, что рост такого поведения связан именно с вкладчиками, которые рассчитывают позже перевести деньги в недвижимость.