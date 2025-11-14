Второй импортозамещённый самолет МС-21 прилетел в Жуковский из Иркутска

Напомним, что МС-21 начали разрабатывать в 2008 году, а к производству приступили в 2012 году. Первый полет прототипа состоялся в 2017 году, а в 2025 году в воздух поднялся первый опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный российскими системами и агрегатами. Вместимость самолета нового поколения составляет от 130 до 211 пассажиров.