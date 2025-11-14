Второй импортозамещённый самолет МС-21 прилетел в Жуковский из Иркутска

Второй среднемагистральный самолет МС-21 с российскими комплектующими совершил беспосадочный перелет из Иркутска в город Жуковский Московской области для сертификационных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе авиастроительной компании.
«Здесь машина подключится к программе сертификационных испытаний. Командир экипажа Андрей Воропаев доложил, что перелет прошел штатно. Все системы работали без сбоев. Расход топлива был в норме, и борт приземлился с остатком», — рассказали в компании.
В лайнере установлен отечественный двигатель ПД-14. Также он оснащён российским композитным крылом, авионикой и системами. Помимо этого, у самолёта есть большие иллюминаторы, свободный проход между креслами и увеличенные багажные полки. МС-21 вмещает в себя 175 пассажиров, из них 16 в классе «бизнес». Лайнеры производят на Иркутском авиазаводе. Сертификацию планируют завершить в 2026 году.
Напомним, что МС-21 начали разрабатывать в 2008 году, а к производству приступили в 2012 году. Первый полет прототипа состоялся в 2017 году, а в 2025 году в воздух поднялся первый опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный российскими системами и агрегатами. Вместимость самолета нового поколения составляет от 130 до 211 пассажиров.