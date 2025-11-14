«Премиум и лаконичность»: названы тенденции в строительстве и отделке жилья в Челябинске

«Это связано с тем, что сейчас все застройщики максимально задерживают сроки сдачи домов в эксплуатацию. Соответственно, у инвесторов увеличивается срок получения прибыли от вложенных денег. Те, кто вкладывают в новостройки, ждут, и их деньги не работают — они заморожены. И, соответственно, время играет против них в этом вопросе. Поэтому для жизни — да, для инвестиций — нет», — подчеркнул Подпятников.