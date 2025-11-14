Проекту расширения Пулково выбрали новое время старта

Через несколько месяцев после этого председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что работы по строительству второй очереди Пулково должны стартовать до середины 2025 года, но сроки вновь сдвинулись. Окончательной датой начала строительства объекта стал 2027 год. «Ожидаем изменений в проект землепользования и застройки в декабре, после чего будет принят проект планировки территории, и в 2026-м завершится проектирование, а в 2027-м мы предполагаем, что начнется строительство», — объяснил господин Складчиков.