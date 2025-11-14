Россияне усомнились в гарантиях нотариуса при отмене сделок с жильем

ВЦИОМ представил данные опроса, в котором участвовали более 1,6 тысячи взрослых россиян. 59% уверены, что если суд признает сделку с недвижимостью недействительной, нотариус не вернёт стоимость квартиры и не компенсирует потери. Только 18% считают, что деньги можно вернуть, а 23% не знают, как ответить.