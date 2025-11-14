Россияне усомнились в гарантиях нотариуса при отмене сделок с жильем

ВЦИОМ представил данные опроса, в котором участвовали более 1,6 тысячи взрослых россиян. 59% уверены, что если суд признает сделку с недвижимостью недействительной, нотариус не вернёт стоимость квартиры и не компенсирует потери. Только 18% считают, что деньги можно вернуть, а 23% не знают, как ответить.
Большинство — 72% — думают, что привлечь нотариуса к материальной ответственности очень сложно. Лишь 7% считают, что это легко. Среди тех, кто уже оформлял жильё через нотариуса, доля уверенных в сложности ещё выше — 77%.
О случаях, когда люди оставались и без денег, и без квартиры после оспаривания сделки, слышали 63% участников опроса. 30% знают, что некоторые сделки можно оспорить, а 7% впервые об этом узнали.
В исследовании отмечено, что нотариус всё реже воспринимается как гарант чистоты сделки. Ещё одна причина недоверия — стоимость услуг. Среди тех, кто обращался к нотариусу, 81% говорят, что это дорого. Дешёвыми услуги считают 9%. В целом по стране дороговизну отметили 67%.
Росреестр ранее напоминал, что участие нотариуса обязательно только при сделках с долями, например при продаже или дарении доли.
