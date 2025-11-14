Ричмонд
На развитие образования в Красноярском крае выделят более 361 млрд рублей

Парламентарии рассмотрели законопроект о региональном бюджете на 2026−2028 годы.

Источник: Krasnoyarskmedia

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края рассмотрели законопроект о региональном бюджете на 2026−2028 годы. Согласно основным параметрам, в ближайшие 3 года на развитие образования планируется выделить более 361 млрд рублей. Данные средства будут направлены на ремонт школ и учреждений среднего образование, строительство детсадов, питание школьников и т. д. В частности, на завершение капитального ремонта в 27 школах Красноярского края будет направлено более 3 млрд рублей.

Еще как минимум 40 млрд рублей направят на повышение качества профессионального образования, а именно на покупку учебного оборудования и расходных материалов, а также подготовку будущих специалистов для разных отраслей, повышение квалификации преподавателей и социальную поддержку учащихся.

На сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей планируется ежегодно направлять более 273 млн рублей, что позволит каждый год приводить в порядок до 15 лагерей.

Еще 42,5 млрд рублей будут заложены в бюджете на реализацию государственной программы Красноярского края «Развитие культуры». Речь идет о строительстве новых культурных объектов и ремонт действующих, а также об оснащении и улучшении материально-технической базы учреждений культуры и образования. В частности, на капремонт Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского направят 4,7 млрд рублей, завершение работ по замене механического оборудования сцены Красноярского музыкального театра обойдется бюджету в 129 млн рублей, а на ремонт фасада и приобретение светового оборудования для здания краевой филармонии направят 61 млн рублей.

Как отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, одним из главных направлений является строительство детских школ искусств, а также создание досуговых центров в деревнях и селах. Кроме того, в селе Барабаново должен появиться визит-центр.

«На образование запланирован серьезный объем средств, перед нами стоят большие задачи. Наши пожелания были учтены — значительные средства выделены на развитие системы среднего профессионального образования, развитие инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей, строительство детских садов. Радует, что в ближайшие годы в нашем крае появится сразу несколько детских школ искусств — это позволит ребятам развивать свои таланты и с пользой организовывать досуг», — подчеркнула Вера Оськина.