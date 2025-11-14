На развитие образования в Красноярском крае выделят более 361 млрд рублей

Еще 42,5 млрд рублей будут заложены в бюджете на реализацию государственной программы Красноярского края «Развитие культуры». Речь идет о строительстве новых культурных объектов и ремонт действующих, а также об оснащении и улучшении материально-технической базы учреждений культуры и образования. В частности, на капремонт Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского направят 4,7 млрд рублей, завершение работ по замене механического оборудования сцены Красноярского музыкального театра обойдется бюджету в 129 млн рублей, а на ремонт фасада и приобретение светового оборудования для здания краевой филармонии направят 61 млн рублей.