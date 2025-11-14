Услуги банков могут подорожать в Казахстане

В Казахстане с 2026 года планируется увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) — с 12% до 16%. Помимо повышения, со следующего года планируется ввести налог на те услуги, которые раньше им не облагались. В частности, это касается платных финансовых услуг.
Telegram-канал «Ручная Экономика» отмечает, что с 2026 года банки будут обязаны уплачивать НДС при взимании с клиентов комиссий и других платежей за свои услуги. Поскольку на текущий момент банки не платят этот налог, можно ожидать, что со следующего года они повысят стоимость своих услуг, чтобы компенсировать расходы за счет клиентов.
Один из казахстанских банков анонсировал повышение комиссий. Примерно с февраля 2026 года планирует повысить свои комиссии «Нурбанк». Эксперты отмечают, что обложение НДС комиссий, взимаемых банками за обслуживание клиентов, не является мировой практикой.
Глава «Нурбанка» Гульнара Мусатаева подчеркнула, что банковские услуги не должны облагаться налогом. По ее мнению, банки все равно переложат часть своих расходов на рядовых граждан.