Услуги банков могут подорожать в Казахстане

Telegram-канал «Ручная Экономика» отмечает, что с 2026 года банки будут обязаны уплачивать НДС при взимании с клиентов комиссий и других платежей за свои услуги. Поскольку на текущий момент банки не платят этот налог, можно ожидать, что со следующего года они повысят стоимость своих услуг, чтобы компенсировать расходы за счет клиентов.