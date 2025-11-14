Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа на полгода

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. 14 ноября должен был завершиться запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа из Казахстана.
Однако Миноэнерго решило продлить его еще на шесть месяцев, это коснулось вывоза сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом.
Согласно документу, есть исключения, а именно:
вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;
вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.
Предыдущий запрет был введен в мае 2025-го.