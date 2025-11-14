Ричмонд
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа на полгода

Предыдущий запрет действовал до 14 ноября.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. 14 ноября должен был завершиться запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа из Казахстана.

Однако Миноэнерго решило продлить его еще на шесть месяцев, это коснулось вывоза сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом.

Согласно документу, есть исключения, а именно:

вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;

вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;

вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Предыдущий запрет был введен в мае 2025-го.