Прямые рейсы в Паттайю возобновляют из аэропорта Хабаровска

Авиакомпания Azur air в зимнем расписании будет выполнять прямые перелеты в Паттайю (аэропорт Утапао) из международного аэропорта Хабаровск, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Хабаровск, а Telegram-канале (18+).
Рейсы запланированы с 28 ноября 2025 года и будут выполняться с частотой один раз в двенадцать дней на воздушных судах Boeing 757, рассчитанных на 238 кресел в салоне экономического класса.
На данных рейсах перевозчик предлагает места с увеличенным пространством для ног, перевозку дополнительного багажа и спортивного оборудования.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что авиакомпания «Аврора» расширяет программу полетов в Китай и свяжет Хабаровск регулярными рейсами с одним из крупнейших городов мира — Шанхаем, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты начнут выполнять с 24 декабря 2025 года два раза в неделю.