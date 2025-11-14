Ричмонд
Прямые рейсы в Паттайю возобновляют из аэропорта Хабаровска

Прямые перелёты Azur air начнёт уже с 28 ноября.

Источник: AmurMedia

Авиакомпания Azur air в зимнем расписании будет выполнять прямые перелеты в Паттайю (аэропорт Утапао) из международного аэропорта Хабаровск, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Хабаровск, а Telegram-канале (18+).

Рейсы запланированы с 28 ноября 2025 года и будут выполняться с частотой один раз в двенадцать дней на воздушных судах Boeing 757, рассчитанных на 238 кресел в салоне экономического класса.

На данных рейсах перевозчик предлагает места с увеличенным пространством для ног, перевозку дополнительного багажа и спортивного оборудования.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что авиакомпания «Аврора» расширяет программу полетов в Китай и свяжет Хабаровск регулярными рейсами с одним из крупнейших городов мира — Шанхаем, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты начнут выполнять с 24 декабря 2025 года два раза в неделю.