Запрещенные пестициды выявили в огурцах, томатах и пшенице в Иркутской области

Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадора выявили нарушения качества пищевой продукции в Иркутской области. Всего с начала года было отобрано 143 пробы такой продукции. В 18 из них обнаружили 35 нарушений требований и расхождений с информацией на упаковке в молочной продукции и мясных изделиях.