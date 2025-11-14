Ричмонд
Запрещенные пестициды выявили в огурцах, томатах и пшенице в Иркутской области

В Россельхознадзоре озвучили результаты обследования растительной продукции и почвы.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 14 ноября. В Иркутской области с 1 мая по 1 ноября 2025 года специалисты Россельхознадзора проверили 239 проб растительной продукции и почвы на остатки пестицидов. В 182 пробах вредных веществ не нашли. Однако в капусте цветной и пекинской обнаружили превышение нормы лямбда-цигалотрина, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии.

В 44 пробах огурцов — следы процимидона, запрещённого в России. Также в томатах нашли боскалид, а в пшенице — мандипропамид: оба вещества применялись с нарушением регламентов, так как их использование не разрешено на этих культурах.

Добавим, что больше всего было проверено овощей — 160 проб (огурцы, томаты, картофель, морковь, капуста), зерновые и зернобобовые — 53 пробы, почвы — 26 проб. Исследования провёл Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Производителям вынесли предостережения. Информацию о нарушениях передали в управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадора выявили нарушения качества пищевой продукции в Иркутской области. Всего с начала года было отобрано 143 пробы такой продукции. В 18 из них обнаружили 35 нарушений требований и расхождений с информацией на упаковке в молочной продукции и мясных изделиях.