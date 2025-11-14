Президент ознакомился с планами развития жд отрасли Узбекистана — что будет сделано

В частности, планируется закупить в Китае 38 магистральных, 50 маневровых и гибридных маневровых локомотивов. Поручено совместно с корейской компанией «Hyundai Rotem» доставить 6 высокоскоростных электропоездов и ввести в эксплуатацию первый из них на маршруте «Ташкент-Ургенч-Хива» в следующем году. Ожидается, что это сократит время в пути с нынешних 14 часов до 7,5 часов.