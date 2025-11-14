Президент ознакомился с планами развития жд отрасли Узбекистана — что будет сделано

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о работе, проводимой в железнодорожной отрасли, и планах на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании было отмечено, что реформы в железнодорожном секторе дают положительные результаты. Отрасль впервые завершила с чистой прибылью прошлый год, а за девять месяцев 2025 года чистая прибыль превысила 800 млрд сумов. Растут объемы транзитных и пассажирских перевозок, экспорта и инвестиций.
Президент подчеркнул необходимость повышать качество и объем услуг железнодорожного транспорта, а также продолжать снижать издержки в отрасли.
В частности, отмечено, что внедрение контроля на основе искусственного интеллекта на всех этапах — от учета перевозок до управления транспортными потоками, анализ затрат и выявление возможных потерь позволит снизить себестоимость на 20%.
На совещании было озвучено, что в 2026—2030 годах объем пассажирских и грузовых перевозок должен быть увеличен как минимум в два раза. Для достижения этой цели запланировано строительство 151 километра новых и электрификации 182 километров действующих железнодорожных путей, а также модернизация 27 существующих станций и 1 тысячи километров железных дорог.
Будут построены новые электрифицированные железнодорожные линии на маршрутах «Нурафшан — Пскент — Бука — Бекабад — Баявут — Янгиер» и «Хаваст — Даштабад». Планируется электрифицировать маршруты «Кумкурган — Кудукли», «Самарканд — Ургут» и «Байткурган — Паркент», а также увеличить пропускную способность маршрутов «Ташкент — Самарканд», «Тукимачи — Ангрен» и «Ангрен — Пап».
Для активизации услуг пригородных железнодорожных перевозок предлагается открыть 15 новых маршрутов в дополнение к существующим 40.
Организация пригородного сообщения по таким маршрутам, как «Ташкент — Нурафшан — Ахангаран — Ангрен», «Навои — Зарафшан — Учкудук», «Каган — Наманган — Андижан — Маргилан», «Термез — Кумкурган — Байсун — Дарбанд», «Нукус — Шават — Ургенч — Хива», «Джизак — Дустлик — Айдар-Арнасай», «Карши — Шахрисабз» позволит создать благоприятные условия для ежедневных поездок населения.
Рассмотрен вопрос расширения сети для высокоскоростных поездов. Президент поручил ускорить ввод в эксплуатацию 102-километровой железнодорожной линии «Навои-Бухара». Запуск этой линии позволит значительно сократить время и затраты на грузовые и пассажирские перевозки.
Также были намечены планы по расширению парка локомотивов и вагонов для новых открываемых и строящихся маршрутов в ближайшие годы.
В частности, планируется закупить в Китае 38 магистральных, 50 маневровых и гибридных маневровых локомотивов. Поручено совместно с корейской компанией «Hyundai Rotem» доставить 6 высокоскоростных электропоездов и ввести в эксплуатацию первый из них на маршруте «Ташкент-Ургенч-Хива» в следующем году. Ожидается, что это сократит время в пути с нынешних 14 часов до 7,5 часов.
«Кроме того, будут расширены условия для пассажирских перевозок за счет производства 250 современных пассажирских вагонов и приобретения 23 междугородних электропоездов. Поставлены задачи по изготовлению 10 тысяч, восстановлению более 6 тысяч грузовых вагонов и капитальному ремонту 12 электровозов», — отмечалось на совещании.
Речь также шла о необходимости расширения проектов государственно-частного партнерства в железнодорожной отрасли.
Помимо этого рассмотрен ход работы по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».
Президент, подчеркнув стратегическое значение этой дороги в повышении транспортной связанности в Центральной Азии и дальнейшем укреплении транзитного потенциала Узбекистана, дал указания по обеспечению качества строительных работ.
Ответственным лицам он дал поручения по своевременной и качественной реализации проектов модернизации и расширения железнодорожной сети, широкому использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта, оптимизации затрат, а также созданию более комфортной, безопасной и надежной среды для пассажиров и бизнеса.