Фонд развития промышленности Хабаровского края докапитализуют на 300 млн

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Средства поступят из федерального бюджета и будут направлены на предоставление льготных займов современным производствам региона. В числе приоритетных проектов — выпуск композитных материалов, модернизация литейного производства, дооснащение цеха по производству авиационных запчастей и другие инициативы, способные укрепить промышленный потенциал края.
Напомним, в промышленном секторе региона трудятся более 28 тысяч человек. Крупные предприятия, такие как авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, «Амурсталь» и «Амурметалл-Литьё», продолжают модернизацию и расширяют мощности, поддерживая экономику края и создавая новые рабочие места.
«Главная наша задача — поддерживать местных производителей, в первую очередь небольшие предприятия, и обеспечивать технологический суверенитет региона», — отметил Дмитрий Демешин.