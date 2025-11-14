Ричмонд
Фонд развития промышленности Хабаровского края докапитализуют на 300 млн

Краевой фонд развития промышленности Хабаровского края будет докапитализирован на 300 миллионов рублей.

Источник: Freepik

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Средства поступят из федерального бюджета и будут направлены на предоставление льготных займов современным производствам региона. В числе приоритетных проектов — выпуск композитных материалов, модернизация литейного производства, дооснащение цеха по производству авиационных запчастей и другие инициативы, способные укрепить промышленный потенциал края.

Напомним, в промышленном секторе региона трудятся более 28 тысяч человек. Крупные предприятия, такие как авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, «Амурсталь» и «Амурметалл-Литьё», продолжают модернизацию и расширяют мощности, поддерживая экономику края и создавая новые рабочие места.

«Главная наша задача — поддерживать местных производителей, в первую очередь небольшие предприятия, и обеспечивать технологический суверенитет региона», — отметил Дмитрий Демешин.