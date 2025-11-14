На Ямале открылся современный асфальтобетонный завод. Фото

«Завод станет выпускать асфальтобетонные и битумоминеральные смеси для строительства и ремонта дорог», — пишет telegram-канал «Администрация Салехарда». При выходе на проектную мощность предприятие создаст 17 рабочих мест и обеспечит выпуск до 20 тысяч тонн продукции за сезон 2026 года. Завод строился при поддержке Центра «Мой бизнес».