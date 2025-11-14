Власти популярной у туристов из РФ страны предупредили о проблемах с переводами

Источник в турецком госфинсекторе сообщил, что банки усилили проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. Это осложняет работу бизнеса, туризма и частных переводов. При этом представители отрасли уверяют, что решения находятся: если турист приехал отдыхать, его не оставят без возможности оплатить услуги.