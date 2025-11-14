Ричмонд
Власти популярной у туристов из РФ страны предупредили о проблемах с переводами

Турецкие власти предупредили туристический сектор о возможных трудностях с банковскими переводами для россиян из-за нового пакета санкций ЕС.

Об этом РИА «Новости» рассказал представитель туриндустрии Антальи и владелец курортного отеля Мехмет Уста Бильгинер. Он отметил, что паники нет: все уже привыкли к подобным ограничениям, а возникающие вопросы удаётся решать на месте.

Источник в турецком госфинсекторе сообщил, что банки усилили проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. Это осложняет работу бизнеса, туризма и частных переводов. При этом представители отрасли уверяют, что решения находятся: если турист приехал отдыхать, его не оставят без возможности оплатить услуги.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может обратить внимание на турецкие банки в связи с новым, 19-м пакетом санкций против России. Анкара, по данным источников, получила косвенные сигналы из Брюсселя о намерении усилить контроль за транзакциями.

Российские власти неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечают, что западные государства не готовы признать неэффективность своих мер, и подобные оценки всё чаще звучат и на Западе.

