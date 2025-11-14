В ЦБ спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой: чего ждать россиянам

Узнать больше по теме

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы

Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.