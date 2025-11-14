Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой: чего ждать россиянам

Тремасов допустил как снижение, так и сохранение ключевой ставки до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Банк России рассматривает два возможных сценария по ключевой ставке на оставшийся период года — её снижение или сохранение на текущем уровне. Такое заявление сделал советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель регулятора подчеркнул, что с учётом всех предпосылок, озвученных в прогнозе ЦБ, снижение ставки до конца года действительно возможно. Однако одновременно не исключается и вариант сохранения действующего значения.

«На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов. Но до декабря мы еще получим много информации», — передает ТАСС слова советника председателя ЦБ.

Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что продолжающийся цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. По ее словам, скоропалительно снижать ключевую ставку нельзя, ведь подобный подход перечеркнет весь достигнутый результат.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше