В ЦБ спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой: чего ждать россиянам

Банк России рассматривает два возможных сценария по ключевой ставке на оставшийся период года — её снижение или сохранение на текущем уровне. Такое заявление сделал советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель регулятора подчеркнул, что с учётом всех предпосылок, озвученных в прогнозе ЦБ, снижение ставки до конца года действительно возможно. Однако одновременно не исключается и вариант сохранения действующего значения.
«На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов. Но до декабря мы еще получим много информации», — передает ТАСС слова советника председателя ЦБ.
Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что продолжающийся цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. По ее словам, скоропалительно снижать ключевую ставку нельзя, ведь подобный подход перечеркнет весь достигнутый результат.