Фальсифицированное сливочное масло нашли в торговой сети в Екатеринбурге

Специалисты свердловского Россельхознадзора еще в конце октября выявили фальсифицированное сливочное масло в одной из торговых сетей в Екатеринбурге. Нарушения нашли в партии масла сладко-сливочного несоленого «Традиционного», высшего сорта, произведенного ИП Файзуллиным С. А. из Пермского края.
«Установлен факт наличия в данном продукте жиров не молочного происхождения», — уточнили в ведомстве.
Владельцу торговой точки и изготовителю было выдано предписание о немедленном приостановлении оборота указанной продукции и ее утилизации. Принять меры ответственные должны были до 27 октября, однако информация о принятых мерах на сегодняшний день в ведомство так и не предоставили.
Сведения о нарушениях направлены в Россельхознадзор для принятия мер в отношении производителя фальсифицированной продукции.