Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальсифицированное сливочное масло нашли в торговой сети в Екатеринбурге

Владелец торговой точки должен был изъять некачественный товар из оборота, но не сделал этого.

Специалисты свердловского Россельхознадзора еще в конце октября выявили фальсифицированное сливочное масло в одной из торговых сетей в Екатеринбурге. Нарушения нашли в партии масла сладко-сливочного несоленого «Традиционного», высшего сорта, произведенного ИП Файзуллиным С. А. из Пермского края.

«Установлен факт наличия в данном продукте жиров не молочного происхождения», — уточнили в ведомстве.

Владельцу торговой точки и изготовителю было выдано предписание о немедленном приостановлении оборота указанной продукции и ее утилизации. Принять меры ответственные должны были до 27 октября, однако информация о принятых мерах на сегодняшний день в ведомство так и не предоставили.

Сведения о нарушениях направлены в Россельхознадзор для принятия мер в отношении производителя фальсифицированной продукции.