Фальсифицированное сливочное масло нашли в торговой сети в Екатеринбурге

Владельцу торговой точки и изготовителю было выдано предписание о немедленном приостановлении оборота указанной продукции и ее утилизации. Принять меры ответственные должны были до 27 октября, однако информация о принятых мерах на сегодняшний день в ведомство так и не предоставили.