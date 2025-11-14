В Перми стартовала спецпрограмма на покупку квартиры для семей с детьми

До конца ноября для семей с детьми, покупающих квартиры в Перми, действуют скидки в жилом комплексе «Красное яблоко». В преддверии Дня матери компания ПЗСП запустила программу «Добрые дни», которая предоставляет скидку в 3% покупателям с ребенком при покупке квартиры на четвертом этаже комплекса. Кроме того, в комплексе предусмотрена акция, предоставляющая 1% дополнительной скидки за каждого ребенка, сообщили URA.RU в пресс-службе ПЗСП.