В Перми стартовала спецпрограмма на покупку квартиры для семей с детьми

Проект «Красное яблоко» находится в 15 минутах от центра Перми.
До конца ноября для семей с детьми, покупающих квартиры в Перми, действуют скидки в жилом комплексе «Красное яблоко». В преддверии Дня матери компания ПЗСП запустила программу «Добрые дни», которая предоставляет скидку в 3% покупателям с ребенком при покупке квартиры на четвертом этаже комплекса. Кроме того, в комплексе предусмотрена акция, предоставляющая 1% дополнительной скидки за каждого ребенка, сообщили URA.RU в пресс-службе ПЗСП.
«Также сейчас действует программа рассрочки для будущих мам, по которой ежемесячный платеж за новую квартиру составит от 10 тысяч рублей в месяц. Выгодное предложение действует до 30 декабря», — отметили представители застройщика.
ЖК «Красное яблоко» считается одним их лучших домов Перми — в 2025 году проект получил диплом «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае» в авторитетном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК». Современный и комфортный жилой комплекс создан специально для молодых родителей, где они смогут чувствовать себя спокойно, зная, что дети растут в гармоничной среде.
Дом занимает особое место на карте города — строится всего в 15 минутах от центра Перми вблизи скверов, кафе, магазинов и необходимой социальной инфраструктуры для жизни молодой семьи с детьми: детскими садами, школами и поликлиниками.
«Одной из главных особенностей “Красного яблока” является безопасная закрытая территория. Для малышей созданы оборудованные детские площадки с песочницами, горками и игровыми комплексами, а для родителей — уютные лаунж-зоны для отдыха. Внутри двора реализована концепция “двор без машин”, что обеспечивает спокойствие для прогулок с детьми», — подчеркнули в ПЗСП.
Для жилого комплекса разработаны разнообразные планировочные решения квартир, в том числе с большой площадью, в которых можно обустроить пространство с просторными детскими комнатами и гостиными для совместных вечеров. Выбрать жилье мечты можно на сайте ПЗСП.
