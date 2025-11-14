Конкуренты не дремлют: кто соперник магазина «Армады», закрывшего филиал в центре Кургана

Магазин «Школьный», который специализируется на продаже офисной бумаги, канцелярских и школьных товаров, представлен в Кургане несколькими точками (ул. Рихарда Зорге, 56; жилой район Заозерный, 6-й микрорайон, 6; ул. Карла Маркса, 95 и другие адреса). Компания обслуживает как корпоративных клиентов, так и частных покупателей. Среди особенностей магазина — ориентация на оптовые и розничные продажи, более чем 20-летний опыт работы на рынке, а также наличие в ассортименте товаров для праздников и игрушек. Несмотря на значительный опыт работы и ориентацию на оптовые продажи, «Школьный» имеет меньшее количество точек, чем «Буратино».