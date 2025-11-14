Хабаровск и Сахалин догоняют Приморье в торговле с Белоруссией

Товарооборот между Республикой Беларусь и регионами Дальнего Востока России за восемь месяцев текущего года превысил 135 млн долларов. Об этом в интервью PrimaMedia сообщил генеральный консул Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол. За последний год произошли изменения в его структуре: Приморский край в макрорегионе сохраняет лидерство по торговле с Белоруссией, но его доля в общем объеме снизилась до 24%. Более высокие темпы роста показывают Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области.