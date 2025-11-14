Хабаровск и Сахалин догоняют Приморье в торговле с Белоруссией

Товарооборот между Республикой Беларусь и регионами Дальнего Востока России за восемь месяцев текущего года превысил 135 млн долларов. Об этом в интервью PrimaMedia сообщил генеральный консул Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол. За последний год произошли изменения в его структуре: Приморский край в макрорегионе сохраняет лидерство по торговле с Белоруссией, но его доля в общем объеме снизилась до 24%. Более высокие темпы роста показывают Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области.
Торговля между Беларусью и Дальним Востоком показывает положительную динамику.
«Согласно статистическим данным, по итогам восьми месяцев 2025 года товарооборот Беларуси и восьми регионов, относящихся к зоне ответственности Генерального консульства, составил более 135 млн долларов, из которых с Приморским краем около 32 млн долларов, или около 24%», — рассказал Игорь Сокол.
Еще несколько лет назад на Приморский край приходилось около 50% всего товарооборота Республики Беларусь с Дальним Востоком. Сокращение доли региона связано не с падением объемов, а с активным развитием торговли с другими территориями.
«Активно наращивается товарооборот с Хабаровским краем, Амурской и Сахалинской областями», — пояснил генконсул.
При этом реальные объемы поставок белорусской продукции в Приморский край и другие регионы значительно выше официальной статистики.
«Это обусловлено тем, что реализация отдельных видов товаров осуществляется через дилерские сети, расположенные в других регионах, преимущественно в Центральном федеральном округе России», — отметил дипломат.
Номенклатура и объемы поставляемых белорусских товаров в дальневосточные регионы, по словам Игоря Сокола, с каждым годом только расширяются. Это касается как непродовольственной, так и продовольственной линейки товаров. Помимо проводовольствия, косметических товаров Белоруссия поставляет на Дальний Восток технику, а также продукцию нефтехимической, деревообрабатывающей, лёгкой промышленности. По данным Генконсульства, сейчас это уже более сотни позиций.